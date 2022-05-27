 
مباشر

رسالة دعم أم إهانة؟.. لافتة لجماهير ليفربول تشعل مواقع التواصل!

الرياضة

رسالة دعم أم إهانة؟.. لافتة لجماهير ليفربول تشعل مواقع التواصل!
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t4bh

أثارت لافتة رفعها بعض مشجعي ليفربول لدعم الكولومبي، لويس دياز، مهاجم "الريدز" عاصفة من الانتقادات، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحملت اللافتة صورة دياز وشعار ليفربول، وكتب عليها: "فقط أفضل ما في كولومبيا يمكنه المرور عبر جمارك ليفربول!"، في إشارة إلى شهرة كولومبيا بتجارة وتهريب المخدرات.

إقرأ المزيد
كلوب يرد على تصريحات صلاح والشائعات حول رحيل ماني.. فيديو
كلوب يرد على تصريحات صلاح والشائعات حول رحيل ماني.. فيديو
إقرأ المزيد
بسبب بنزيما.. فان دايك يوجه ضربة لزميله صلاح
بسبب بنزيما.. فان دايك يوجه ضربة لزميله صلاح

وأثار هذا موجة عارمة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب أحد المستخدمين عبر "تويتر": "مع احترامي، هذه صورة نمطية سيكرهها دياز"، بينما علق آخر قائلا: "أتمنى فقط ألا يرى لويس (دياز) هذا!".

يذكر أن لويس دياز، البالغ من العمر 25 عاما، انضم إلى صفوف ليفربول في يناير الماضي، قادما من نادي بورتو البرتغالي مقابل 37 مليون جنيه إسترليني، وسجل 6 أهداف، وصنع 5 في 25 مباراة.

وتألق المهاجم الكولومبي بشكل لافت مع ليفربول، ويطمح بأن يقود "الريدز" للفوز بدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، أغلى الألقاب في القارة العجوز، على حساب ريال مدريد.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا