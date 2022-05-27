رسالة دعم أم إهانة؟.. لافتة لجماهير ليفربول تشعل مواقع التواصل!

أثارت لافتة رفعها بعض مشجعي ليفربول لدعم الكولومبي، لويس دياز، مهاجم "الريدز" عاصفة من الانتقادات، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحملت اللافتة صورة دياز وشعار ليفربول، وكتب عليها: "فقط أفضل ما في كولومبيا يمكنه المرور عبر جمارك ليفربول!"، في إشارة إلى شهرة كولومبيا بتجارة وتهريب المخدرات.

Well done. You managed to insult Luis Díaz’s country twice. By misspelling Colombia and stereotyping the nation into this drug-infested country cause you get all your cultural lessons from Narcos. https://t.co/AjzPqBYnqT — Luis Miguel Echegaray (@lmechegaray) May 26, 2022

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وأثار هذا موجة عارمة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب أحد المستخدمين عبر "تويتر": "مع احترامي، هذه صورة نمطية سيكرهها دياز"، بينما علق آخر قائلا: "أتمنى فقط ألا يرى لويس (دياز) هذا!".

يذكر أن لويس دياز، البالغ من العمر 25 عاما، انضم إلى صفوف ليفربول في يناير الماضي، قادما من نادي بورتو البرتغالي مقابل 37 مليون جنيه إسترليني، وسجل 6 أهداف، وصنع 5 في 25 مباراة.

وتألق المهاجم الكولومبي بشكل لافت مع ليفربول، ويطمح بأن يقود "الريدز" للفوز بدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، أغلى الألقاب في القارة العجوز، على حساب ريال مدريد.

المصدر: وكالات