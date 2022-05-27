كلوب يرد على تصريحات صلاح والشائعات حول رحيل ماني.. فيديو

أكد الألماني، يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن جاهزية فريقه لخوض المباراة المرتقبة ضد ريال مدريد، غدا السبت، على ملعب فرنسا، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتحدث كلوب عن جاهزية لاعبيه المصابين وفي مقدمتهم الإسباني تياغو ألكانتارا، قائلا: "الأمور على ما يرام عند تياغو، بدأ التدريبات وسيكون جاهزا للمباراة، بالنسبة لفابينيو فقد تدرب كالمعتاد".

وأضاف: "نستعد بفعل كل شيء صحيح على قدر استطاعتنا، هذا أفضل شيء بالنسبة لخوض نهائي، نحن هنا في أعلى مستوى وهذا ليس بالصدفة، سنواجه خصما مقلقا بالفعل، ولكنني فخور بلاعبي ليفربول".

وتحدث كلوب عن شائعات رحيل نجمه السنغالي ساديو ماني إلى بايرن ميونخ، قائلا: "ليس هذا هو الوقت الأفضل للحديث عن مستقبل مبابي، أيا كان النادي الذي سيلعب له الموسم المقبل فسيكون لاعبا مهما، ترشيحه للكرة الذهبية؟ هذا النوع من المسابقات يمنحك تلك الجوائز، سيزيد الفرصة بكل تأكيد".

وأردف: "هذه ليست أول مرة تظهر فيها شائعات بايرن ميونخ قبل مباراة مهمة أخوضها".

وأعاد إلى الأذهان ذكريات نهائي 2018، قائلا: "في 2018 ضاعت منا المباراة، تعرضنا لإصابات عديدة، كاريوس أصيب بارتجاج في المخ وفقدنا صلاح، ولكننا في لحظة جيدة الآن وجاهزون للنهائي".

وردا على تصريحات النجم المصري محمد صلاح حول الانتقام من ريال مدريد، قال كلوب: "لا يوجد ما يثير القلق بشأن صلاح".

🎙️| بث مباشر للمؤتمر الصحفي لمدربنا يورغن كلوب للحديث عن مواجهة الغد في #نهائي_دوري_أبطال_أوروبا، بالإضافة إلى جزء من تدريبات الفريق في ملعب فرنسا 🔴🏆



#ليفربول_مدريدhttps://t.co/hLi6S5EmpU — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 27, 2022

المصدر: وكالات