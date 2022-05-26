السلحفاة "Yellow" تتوقع نتيجة مباراة ليفربول وريال مدريد.. فهل تسير على خطى الأخطبوط بول؟

توقعت السلحفاة "Yellow" البالغة من العمر 30 عاما، فوز نادي ليفربول على ريال مدريد يوم السبت المقبل، على ملعب فرنسا الدولي، بالعاصمة باريس، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتعيش السلحفاة "Yellow" في حوض الأسماك "سيف لايف" بمدينة ملقا الإسبانية منذ 15 عاما، بعدما جاءت من جزر كايمان الإنكليزية.

ووضع الطاقم المسؤول عن رعاية السلحفاة، اليوم الخميس، إناءين يفصل بينهما حوالي مترين، مع وجود ورقة بروكلي في كل واحد منهما، تحمل صورة شعار ليفربول وريال مدريد.

وفي اللحظة التي نزل فيها الإناءان إلى البركة التي كانت فيها السلحفاة، اتجهت صوب الجزء الذي كان يحمل صورة فريق ليفربول.

Yellow, una tortuga de 30 años del acuario Sea Life de Benalmádena (Málaga), ha predicho que el Liverpool ganará la UEFA Champions League frente a Real Madrid. #Noticiasi99pic.twitter.com/ASx84bVTdG — Radio i99 98.9FM (@radioi99) May 26, 2022

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وينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم مثل هذه الأحداث، التي رافقتهم طوال سنوات خلت، على غرار الأخطبوط بول، الذي ذاع صيته خلال نهائيات بطولة كأس العالم 2010، بعدما توقع بشكل صحيح نتائج 8 مباريات، منها فوز إسبانيا على هولندا في النهائي الذي جرى في مدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا يوم 11 يوليو 2010.

وحضر عدد كبير من الزوار غالبيتهم من الإنكليز ووسائل إعلام توقعات السلحفاة "Yellow"، التي إن أصابت سيكون لها مواعيد قادمة في عالم توقعات كرة القدم.

المصدر: وكالات