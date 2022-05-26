"القديس" كاسياس يتوقع نتيجة نهائي دوري أبطال أوروبا ونجمه

توقع حامي عرين فريق ريال مدريد والمنتخب الإسباني الأسطورة، إيكر كاسياس، أن يقود البلجيكي تيبو كورتوا، حارس الفريق الملكي الحالي، "الميرينغي" للفوز بدوري أبطال أوروبا لطرة القدم.

ورد "القديس" كاسياس على سؤال حول إذا ما يعد كورتوا أفضل حارس في العالم، قائلا: "دون أي شك، لأن الموسم الذي قضاه كان جيدا للغاية. عزز مركزه كحارس. يتمتع بنضوج هام للغاية ينقله إلى باقي زملائه. إذا ما كان لديك حارس مثله ستشهد مرحلة قوية للغاية".

وشارك كاسياس في تقديم بطولة "مايوركا الدولية لكرة القدم فيسنتي ديل بوسكي" التي ستقام بين 28 من الشهر الجاري ويوليو المقبل، في مايوركا، حيث قدم توقعاته لنهائي دوري الأبطال يوم السبت القادم، أمام ليفربول الإنجليزي.

وقال كاسياس: "(1-1) وسنفوز بركلات الجزاء. ويكفي أن يتصدى كورتوا لواحدة.. ومتحمس وسعيد للغاية برؤية أن الفريق يظل أفضل ناد في التاريخ وعلى مستوى العالم".

المصدر: وكالات