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تصريح غريب لأحد نجوم ريال مدريد: يمكنني التضحية بزوجتي مقابل الفوز بدوري الأبطال

الرياضة

تصريح غريب لأحد نجوم ريال مدريد: يمكنني التضحية بزوجتي مقابل الفوز بدوري الأبطال
Globallookpress Ruben Albarran
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أعرب الدولي الأوروغواياني، فيديريكو فالفيردي، لاعب خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني، مدى رغبته الشديدة في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم.

ويلتقي ريال مدريد مع ليفربول الإنجليزي، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب "ستاد دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس.

ووفقا لما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، تلقى فالفيردي سؤالا بشأن مدى رغبته في التتويج بلقب دوري الأبطال، ورد مازحا، بقوله: "يمكنني أن أضحي بأي شيء نظير التتويج باللقب ما عدا ابني. يمكنني أن أضحي بزوجتي".

ويعتبر فيديريكو فالفيردي (23 عاما) أحد أعمدة خط وسط ريال مدريد، وساهم في تتويج الفريق الملكي بلقب بطل الدوري الإسباني "لا ليغا" هذا الموسم.

المصدر: وكالات

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