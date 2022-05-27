بسبب بنزيما.. فان دايك يوجه ضربة لزميله صلاح

اختار الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول، فريق أحلامه المكون من خمسة لاعبين، عشية المباراة المرتقبة بين "الريدز" وريال مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحل فان دايك ضيفا على مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، ريو فرديناند عبر قناة "بي تي سبورت - bt sport" الإنجليزية على هامش حديثه عن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وطرح فرديناند على فان دايك أثناء الحديث، السؤال التالي: "لديك بطولة خماسية، أعطني أفضل فريق خماسي يمكنك اختياره في كرة القدم العالمية الآن".

ورد فان دايك: "الأفضل لي في هذا الموسم هم أليسون بيكر حارس ليفربول، وأنا، وكيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وكريم بنزيما مهاجم ريال مدريد"، متجاهلا زميله في خط الهجوم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

وسجل بنزيما 44 هدفا وصنع 15 خلال 45 مباراة مع ريال مدريد في الموسم الجاري.

وعلل الهولندي اختياره، بالقول: "بنزيما يتألق بشدة خلال الموسم الجاري لذا يستحق أن يكون الأفضل، كيليان مبابي مختلف وسريع، إرلينغ هالاند وداروين نونيز يتشابهان فهما يتمتعان بسرعة كبيرة ومباشران على المرمى ولديهما قامة طويلة وأقوياء ومن الصعب اللعب أمامهما".

وتابع مدافع ليفربول: "أهم شيء يميز المدافع في كرة القدم الحديثة السرعة، وأن تشعر بالراحة على الكرة وأن تتواصل مع زملائك جيدا، وفي الدوري الإنجليزي هنا بالتحديد الرأسيات هامة جدا".

وتحدث فان دايك عن أصعب المهاجمين الذين واجههم قال: "سيرخيو أغويرو كان لا يصدق، ليونيل ميسي يمكن القول إنه أفضل لاعب في التاريخ في رأيي".

وسيكون عشاق كرة القدم فى مختلف أنحاء العالم غدا السبت، على موعد مع قمة نارية بين فريقي ليفربول وريال مدريد في نهائية دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي ستقام على استاد "دو فرانس" في العاصمة الفرنسية باريس.

المصدر: وكالات