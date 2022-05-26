سون يرد على تهنئة محمد صلاح

رد الكوري الجنوبي، سون هيونغ مين، مهاجم توتنهام هوتسبير، على تهنئة محمد صلاح نجم ليفربول، له بالتتويج مناصفة معه بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتوج سون (29 عاما) يوم الأحد الماضي، بجائزة هداف "البريمير ليغ" لأول مرة في تاريخه برصيد 23 هدفا، مناصفة مع صلاح، الذي اقتنص الحذاء الذهبي للمرة الثالثة.

وقام صلاح يوم الأربعاء، بنشر تهنئة للاعب توتنهام عبر حسابه بموقع "تويتر" جاء فيها: "مبروك سوني"، وذلك مع فيديو استقبال للاعب في كوريا الجنوبية عقب تتويجه بجائزة هداف "البريميرليغ".

وقال سون ردا على منشور تهنئة صلاح: "شكرا لك. مبروك يا مو".

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يذكر أن محمد صلاح (29 عاما) سبق له التتويج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، مرتين الأولى خلال الموسم (2017-2018) برصيد 32 هدفا، وكرر الإنجاز نفسه في نسخة التالية (2018-2019) برصيد 22 هدفا، بالتساوي مع زميله السنغالي ساديو ماني، والغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال السابق.

المصدر: وكالات