صلاح يعلن موقفه من الرحيل عن ليفربول

وضع النجم المصري، محمد صلاح، حدا للجدل الدائر حول إمكانية رحيله عن ليفربول وصيف بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، ويتفاوض الطرفان بشأن تمديد عقد اللاعب، منذ أشهر طويلة، من دون التوصل لاتفاق حتى الآن.

وارتبط اسم صلاح على مدار الفترات الماضية، بالانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة خاصة أن اللاعب عبر في وقت سابق عن تفكيره في اللعب لريال مدريد.

وأكد محمد صلاح خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، للحديث عن مباراة ريال مدريد يوم السبت المقبل، في نهائي دوري أبطال أوروبا، أنه سيبقى في ليفربول الموسم المقبل، بغض النظر عن وضعه التعاقدي مع ليفربول.

وقال اللاعب المصري: "لا أفكر في العقد. لا أرغب في التفكير فيه، لا أريد أن أكون أنانيا، الأمر يتعلق بالفريق وهذا أسبوع مهم. أريد الفوز بلقب دوري الأبطال مرة أخرى، أريد أن أرى هندرسون مع الكأس في يده، قبل أن ينقلها إلي".

وأضاف: "أنا مستمر الموسم القادم. هذا أمر أكيد. أما ما يليه، فلا يزال يتبقى الكثير عليه".

وعندما سئل صلاح عمن سيحسم المباراة لصالح ليفربول يوم السبت، أجاب: "أتمنى أن أقوم أنا بذلك".

المصدر: وكالات