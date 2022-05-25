صلاح يرد على بنزيما حول "الثأر"!

رد النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، على تصريحات الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، قبل مواجهة الفريقين، يوم السبت المقبل، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكر صلاح، في تصريحات لقناة "بي إن سبورت": "قال بنزيما إنه لا يهتم بالثأر ويركز فقط على الفوز بالمباريات؟ لو لعب بنزيما ضدنا في النهائي، وحدث له ما وقع لي، وخسر ريال مدريد، كان سيتمنى أيضا مواجهة ليفربول في المباراة النهائية".

وكان صلاح قد صرح بأنه يتمنى مواجهة ريال مدريد في النهائي، قبل مباراة الإياب بين الفريق الملكي ومانشستر سيتي في الدور نصف النهائي "للتشامبيونز ليغ".

وأضاف النجم المصري: "في نهائي 2018 كانت لدينا إصابات كثيرة، ولم يكن أفضل موسم بالنسبة لنا، لقد فازوا بالمباراة وكانوا يستحقون ذلك، وأتمنى أن تكون المباراة المقبلة مختلفة".

وتابع محمد صلاح: "رأيك في عودة ريال مدريد أكثر من مرة في النتيجة عندما يكون متأخرا؟ فريق قوي ولديه مدرب من الأفضل في تاريخ كرة القدم، كما أن لديهم لاعبين من الأفضل في التاريخ، ونجحوا في التغلب على أندية قوية بالبطولة".

ويسعى محمد صلاح (29 عاما) للفوز مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، يوم السبت المقبل، على ملعب "فرنسا" بالعاصمة باريس، والثأر لخسارة "الريدز" نهائي 2018 أمام ريال مدريد بالذات (1-3)، وغادر "الفرعون" المصري أرضية الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف، بسبب الإصابة بعد احتكاك مع سيرخيو راموس، مدافع نادي باريس سان جيرمان الحالي، في الشوط الأول من تلك المباراة.

المصدر: وكالات