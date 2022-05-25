صلاح يكشف كواليس إصابته أمام ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال 2018

كشف النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، عن شعوره بعد إصابته أمام غريمه ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عام 2018، بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وقال محمد صلاح في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، عقب المران التحضيري لمباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل: "ما زلت أتذكر لحظة الإصابة في كييف ضد مدريد، كانت أسوأ لحظات مسيرتي، كنت محطما جدا بعد أن قضيت موسما مميزا ثم أغادر النهائي بسبب الإصابة، إنه أسوأ شيء قد يحصل لأي لاعب، عرفت النتيجة من المستشفى".

وأضاف: "أنا متحمس للغاية وأكثر بسبب ما حدث في النهائي الأخير من دوري الأبطال، وبعد نهائي كييف 2018، عدنا وتحدثنا وقلنا أننا سنقاتل على كل شيء، وكذلك بعد إصابتي ضد مدريد ذهبت وحققت الأبطال بعدها، وهذا هو نوع من أنواع الانتقام".

وسيواجه فريق ليفربول منافسه ريال مدريد، يوم السبت المقبل، على ملعب "فرنسا" بالعاصمة باريس، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022.

المصدر: وكالات