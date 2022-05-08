"حقوق الصور" تهدد عملية انتقال مبابي إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية الأحد عن آخر التطورات بشأن صفقة انتقال الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان المرتقبة إلى ريال مدريد الإسباني.

ووفقا لصحيفة "إل باييس" الفرنسية فإن محامي مبابي في حيرة من أمرهم في منتصف مارس، بعد إقصاء باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا في البرنابيو.

Los abogados de Mbappé se quedaron perplejos con la oferta del Madrid: 180 millones de prima, salario de 40 millones de euros y la cesión del 50% de sus derechos de imagen. En el PSG, el futbolista ganaba más por sus derechos de imagen que con su salario https://t.co/jhsPgOf6xR — EL PAÍS (@el_pais) May 8, 2022

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وقدم ريال مدريد العرض الرسمي الرابع والأخير لضمه وهو 180 مليون مكافأة التوقيع، وراتب قدره 40 مليون يورو صافي سنويا، و50% من الفوائد المستمدة من حقوق صوره.

وهو ما رفضه ممثلو مبابي، خاصة أن باريس سان جيرمان عرض على اللاعب 100% من حقوق الصور.

ويرى ممثلو باريس سان جيرمان أن حصول ريال مدريد على 50% من حقوق الصور هو مبلغ كبير جدا، لا سيما أن فلورنتينو بيريز رئيس الملكي لم يذكر هذا الأمر في سلسلة المفاوضات بين الطرفين، وهذا الأمر دفع مبابي للتفكير في تجديد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية.

وبات مبابي، الذي لم يحسم مستقبله حتى الآن، أمام خيارين، الأول التخلي عن 50% من حقوق صوره وخسارة الأموال للذهاب إلى ريال مدريد، أو البقاء فى باريس سان جيرمان وتجديد عقده.

المصدر: "وكالات"