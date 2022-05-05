والدة مبابي تنفي وجود "اتفاق مبدئي" لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان

نفت والدة نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي تقارير صحفية عن التوصل إلى "اتفاق مبدئي" مع النادي لتجديد عقد ابنها الذي أبدى ريال مدريد الإسباني اهتماما بالحصول على خدماته.

وكانت صحيفة "لو باريزيان" قد نشرت في وقت سابق اليوم الخميس أن "العائلة، وخصوصا والديه اللذين يديران أعمال اللاعب الموهوب، وفقا لمصدر مقرب جدا من الملف، أعطت اتفاقا مبدئيا وقبلت العرض الرائع من رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي والمالكين القطريين للنادي".

ولكن والدة اللاعب فايزة العماري نشرت على الفور رسالة عبر حسابها على تويتر تنفي فيها المعلومات، في خطوة غير معتادة من جانبها.

وكتبت العماري في تغريدة: "لا يوجد اتفاق مبدئي مع باريس سان جيرمان (أو أي ناد آخر). المحادثات حيال مستقبل كيليان مستمرة في جو من الهدوء الشديد للسماح له باتخاذ الخيار الأفضل في ما يتعلق بجميع الأطراف".

Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club). Les discussions autour de l’avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties https://t.co/VHMTOENct1 — lamari fayza (@FayzaLamari) May 5, 2022

وتحدثت "لو باريزيان" عن راتب صاف قدره 50 مليون يورو عن كل موسم، مصحوبا بـ"مكافأة ولاء" بقيمة 100 مليون يورو، وعقد لمدة عامين مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

المصدر: أ ف ب