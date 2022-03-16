جوتا يتقدم خطوة نحو صلاح متصدر هدافي الدوري الإنجليزي

تقدم البرتغالي، ديوغو جوتا، مهاجم فريق ليفربول في ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد تسجيله هدفا في مرمى مضيفه أرسنال، في اللقاء الذي جمعهما يوم الأربعاء.

وأحرز ديوغو جوتا الهدف الأول لفريق "الريدز" في مرمى مضيفه أرسنال عند الدقيقة 54، قبل أن يسجل زميله البرازيلي البديل روبرتو فيرمينو هدف الأمان الثاني بحلول الدقيقة 62 من زمن اللقاء المؤجل من الجولة الـ27 للدوري، والذي أقيم على ملعب "الإمارات" في العاصمة لندن".

ورفع جوتا رصيده إلى 13 هدفا، لينفرد بالمركز الثاني في ترتيب أفضل هداف الدوري للموسم الجاري حتى الآن، مقلصا الفارق إلى 7 أهداف بينه وبين زميله النجم المصري محمد صلاح، المتربع على عرش صدارة الهدافين.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" حتى الآن:

1- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 20 هدفا

2- البرتغالي ديوغو جوتا (ليفربول) – 13 هدفا

3- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) – 12 هدفا

3- السنغالي ساديو ماني (ليفربول) – 12 هدفا

5- الإنجليزي هاري كين (توتنهام) – 11 هدفا

5- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام هوتسبير) – 11 هدفا

5- الإنجليزي إيفان تونييه (برينتفورد) – 11 هدفا

8- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) – 10 أهداف

8- الإنجليزي رحيم سترلينغ (مانشستر ستي) – 10 أهداف

8- الإنجليزي جيمي فاردي (ليستر سيتي) – 10 أهداف

11- البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) – 9 أهداف

11- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) – 9 أهداف

11- النيجيري إيمانويل دينيس (واتفورد) – 9 أهداف

11- البرازيلي رافينها (ليدز يونايتد) – 9 أهداف

11- الإنجليزي إيميل سميث روي (أرسنال) – 9 أهداف

11- الإيفواري ويلفريد زاها (كريستال بالاس) – 9 أهداف

17- الإنجليزي ميشيل أنطونيو (وست هام يونايتد) – 8 أهداف

17- الإنجليزي جارود بوين (وست هام يونايتد) – 8 أهداف

17- الإنجليزي كونور كالاغر (كريستال بالاس) – 8 أهداف

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17- الفرنسي نيال موباي (برايتون) – 8 أهداف

17- الإنجليزي ماسون مونت (تشيلسي) – 8 أهداف

17- الفنلندي تيمو بوككي (نورويتش سيتي) – 8 أهداف

17- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال) – 8 أهداف

24- الإسكتلندي تشي آدمز (ساوثهامبتون) – 7 أهداف

24- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) – 7 أهداف

24- الإنجليزي جيمس ماديسون (ليستر سيتي) – 7 أهداف

24- البرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) – 7 أهداف

24- الإنجليزي أولي واتكينز (ليستر سيتي) – 7 أهداف

29- الألباني أرماندو بروخا (ساوثهامبتون) – 6 أهداف

29- الإيفواري ماكسويل كورنيه (بيرنلي) – 6 أهداف

29- الفرنسي أودسون إدوارد (كريستال بالاس) – 6 أهداف

29- الإسباني بابلو فورنالس (وست هام يونايتد) – 6 أهداف

29- الإيطالي جورجينيو (تشيلسي) – 6 أهداف

29- الألماني كاي هافيرتز (تشيلسي) – 6 أهداف

29- المكسيكي راؤول خيمينيز (وولفرهامبتون) – 6 أهداف

29- الإنجليزي جاكوب رامزي (أستون فيلا) – 6 أهداف

29- البلجيكي يوري تيليماس (ليستر سيتي) – 6 أهداف

29- الإنجليزي جيمس وارد-براوس (ساوثهامبتون) – 6 أهداف

29- الإنجليزي كاليوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) – 6 أهداف

40- الجزائري سعيد بن رحمة (وست هام يونايتد) – 5 أهداف

40- الإنجليزي ديماراي غراي (إيفرتون) – 5 أهداف

40- الإنجليزي ماسون غرينوود (مانشستر يونايتد) – 5 أهداف

40- الألماني إلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي) – 5 أهداف

40- الكولومبي كوتشو هيرنانديز (واتفورد) – 5 أهداف

40- الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان (وولفرهامبتون) – 5 أهداف

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40- الإنجليزي داني إنجز (أستون فيلا) – 5 أهداف

40- الإنجليزي رييس جاميس (تشيلسي) – 5 أهداف

40- النرويجي جوشوا كينغ (واتفورد) – 5 أهداف

40- البلجيكي روميلو لوكاكو (تشيلسي) – 5 أهداف

40- البرازيلي غابرييل مارتينيلي (أرسنال) – 5 أهداف

40- الفرنسي آلان سانت ماكسيمين (نيوكاسل يونايتد) – 5 أهداف

40- السنغالي إسماعيلا سار (واتفورد) – 5 أهداف

40- النرويجي مارتين أوديغارد (أرسنال) – 5 أهداف.

المصدر: "premierleague"