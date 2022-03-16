ليفربول يشعل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

أشعل فريق ليفربول المنافسة على لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على مضيفه أرسنال في عقر داره (2-0) مساء يوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ27 للدوري.

وأحرز هدفي "الريدز" كل من الثنائي البرتغالي ديوغوجوتا والبرازيلي روبرتو فيرمينو عند الدقيقتين (54 و62) على الترتيب من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "الإمارات" في العاصمة لندن".

ورفع فريق ليفربول رصيده بعد هذا الفوز الثمين إلى 69 نقطة، ويحتل المرتبة الثانية في ترتيب الدوري "البريمير ليغ"، مقلصا الفارق إلى نقطة واحدة فقط بينه وبين المتصدر مانشستر سيتي، حامل اللقب.

في المقابل، تجمد رصيد أرسنال عند 51 نقطة حصدها من 27 مباراة، ويشغل المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT