كلوب: صلاح ليس غطاسا

أكد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن نجمه المصري محمد صلاح لا يحصل على الأخطاء التي يستحقها مقارنة بحجم التدخلات عليه.

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "هناك إحصائية لا أعرف بالضبط من قام بها، أن صلاح هو اللاعب الذي لديه أقل عدد من الأخطاء ضده، ولكن ليس لأنه لا يتعرض للضرب، ولكن لأن الحكم لم يطلق الصافرة".

وأضاف: "إذا قارنته بمهاجمين آخرين فهذا جنون، خاصة فيما يتعلق بمدى انخفاض عدد الأخطاء التي يحتسبها الحكم له مقارنة بما يتم ارتكابه ضده".

وواصل كلوب: "البعض يصفه بالغطاس، وهذا أمر عار تماما عن الصحة، نحن لا نقترب حتى من عدد الركلات الحرة التي يجب أن نحصل عليها".

وتابع: "ما وصل إليه صلاح ليس مجرد حظ، لأنه ربما يعمل منذ الساعة 9 صباحا، فهو محترف للغاية، ويستميت للعب في كل مباراة".

وعن تأثير مفاوضات تجديد عقد صلاح على مستواه، قال: "محادثات عقد صلاح لا تخلق أي مشكلة، صلاح ليس كذلك، إنه ملتزم تماما هذا الموسم، ثم سنتحدث بعد ذلك".

واختتم كلوب تصريحاته، قائلا: "ما يجعل صلاح في مزاج سيئ فقط هو عندما لا أجعله يشارك بشكل أساسي".

ويحل ليفربول ضيفا على فريق أرسنال مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "الإمارات" بالعاصمة لندن، وذلك في مباراة مؤجلة ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ".

ويشغل ليفربول المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة، وتفصله 4 نقاط فقط عن المتصدر مانشستر سيتي، حامل اللقب.

المصدر: وكالات