محمد صلاح يتدرب على أنغام أغنية "البخت"

ظهر النجم المصري، محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بإطلالة جديدة، اليوم الخميس، على متابعيه عبر موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي.

ونشر محمد صلاح مقطع فيديو قصيرا عبر حسابه الرسمي عبر تطبيق "إنستغرام"، وهو في صالة اللياقة البدنية بالنادي، ويتدرب على أنغام أغنية "البخت" لمواطنه مطرب الراب "ويجز"، الأغنية التي حظيت بمتابعة أكثر من 28 مليون شخص عبر شبكة "يوتيوب".

instagram/mosalah

كما نشر صلاح صور أخرى من بينهما واحدة خلال مباراة "الريدز" أمام مضيفه أرسنال (2-0) مساء أمس الأربعاء، على ملعب "الإمارات" بالعاصمة لندن، والمجلة من الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويتربع محمد صلاح (29 عاما) على عرش صدارة هدافي "البريمير ليغ" هذا الموسم برصيد 20 هدفا بعد مرور 29 جولة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، متقدما بفارق 7 أهداف عن وصيفه وزميله المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا.

ويستعد محمد صلاح للالتحاق بمنتخب مصر لمواجهة نظيره السنغالي يومي 25 و29 مارس الجاري، في الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

المصدر: وكالات