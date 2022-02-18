المغربي بونو ينقذ إشبيلية من تلقي هدف محقق بتصد خيالي مزدوج (فيديو)

واصل الحارس الدولي المغربي، ياسين بونو، تألقه مع فريقه إشبيلية، وأنقذه من تلقي هدف محقق خلال مواجهة دينامو زغرب، أمس الخميس، في ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وقدم بونو كعادته، أداء مبهرا في المباراة، حيث تصدى لعدة كرات، ولكن اللقطة الأبرز كانت عند الدقيقة 55، بعدما قام الحارس المغربي بتصد خيالي مزدوج، رد به كرة رأسية من مهاجم الفريق المنافس، قبل أن يكمل تألقه بإنقاذ ثان للكرة ذاتها بعد أن سددها لاعب آخر من مسافة قريبة من المرمى.

تصدي خيالي من ياسين بونو امام دينامو زغرب 🔥😍 https://t.co/r1LVIJ1aiu — ENDM 🇲🇦 (@ENDM_Twit) February 17, 2022

ياسين بونو، اللهم بارك ♥️🇲🇦 pic.twitter.com/XPWbfEt7V3 — Nabil Ramdani (@CNabilos) February 17, 2022

وانتهت المباراة بفوز إشبيلية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وسيتجدد لقاء الفريقين الخميس المقبل في مباراة العودة في كرواتيا، لتحديد هوية المتأهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.

المصدر: RT