الأهلي المصري أول فريق في العالم يفوز بالميدالية البرونزية لمونديال الأندية ثلاث مرات
legion-media.ru
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توج الأهلي المصري بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي اختتمت اليوم في الإمارات بعد فوزه على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث.
وأصبح بطل إفريقيا أكثر الأندية تتويجا بالميدالية البرونزية في تاريخ مونديال الأندية، لينفرد بهذا الإنجاز بعدما تخطى رقم مونتيري المكسيكي الذي جاء في المركز الثالث في مناستين عامي 2012 و2019.
وحصد الأهلي الميدالية البرونزية في نسختي 2006 و2020.
يذكر أن تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا توج بلقب كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بنتيجة 2-1 بعد التمديد.
المصدر: RT
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