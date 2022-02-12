 
مباشر
عاجل
اختتام المكالمة الهاتفية بين بوتين وبايدن

الوليد بن طلال ينفذ وعده بعد خسارة الهلال السعودي المريرة أمام الأهلي المصري

الرياضة

الوليد بن طلال ينفذ وعده بعد خسارة الهلال السعودي المريرة أمام الأهلي المصري
AFP GIUSEPPE CACACE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sdmo

نفذ الملياردير ورجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال اليوم ‏السبت، وعده بعد خسارة الهلال السعودي أمام الأهلي المصري برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية.‏

ونشر بن طلال الذي يعتبر من أكبر مشجعي الهلال تغريدة وعد بنشرها في حال خسارة فريقه، وقال فيها: "نادي الهـلال في كأس العالم كـان رابع أفضل نادي في العالم ولا زال رابع أفضل نادي في العالم، بإذن الله يكون الهلال من الأوائل عالميا".

وكان بن طلال قد كشف في وقت سابق اليوم عن التغريدات التي سوف ينشرها في حال فوز الهلال أو خسارته، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبو ظبي.‏

وأوضح الملياردير السعودي أنه "في حال فوز نادي الهلال في المباراة، فإن تغريدته ستكون: "نادي الهلال في كأس العالم كان رابع أفضل نادي في العالم، اليوم هو ثالث أفضل نادي في العالم، وسنعمل معا ليصبح أفضل نادي في العالم".

أما في حالة خسارة الهلال: "نادي الهلال في كأس العالم كان رابع أفضل نادي العالم، ولا زال رابع أفضل نادي في العالم، وسنسعى أن يكون أفضل نادي في العالم، وبعون الله سنجعل نادي الهلال الأول عالميا".

إقرأ المزيد
الأهلي المصري يكتسح الهلال السعودي برباعية نظيفة ويحرز برونزية مونديال الأندية
الأهلي المصري يكتسح الهلال السعودي برباعية نظيفة ويحرز برونزية مونديال الأندية

وتعرض الهلال بطل آسيا لخسارة مريرة أمام أبطال إفريقيا برباعية نظيفة ليكتفي بالمركز الرابع في مونديال الأندية.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا