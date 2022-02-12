الوليد بن طلال ينفذ وعده بعد خسارة الهلال السعودي المريرة أمام الأهلي المصري

نفذ الملياردير ورجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال اليوم ‏السبت، وعده بعد خسارة الهلال السعودي أمام الأهلي المصري برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية.‏

ونشر بن طلال الذي يعتبر من أكبر مشجعي الهلال تغريدة وعد بنشرها في حال خسارة فريقه، وقال فيها: "نادي الهـلال في كأس العالم كـان رابع أفضل نادي في العالم ولا زال رابع أفضل نادي في العالم، بإذن الله يكون الهلال من الأوائل عالميا".

مبروك للأهلي 🇪🇬🤝🇸🇦



الى فـهد بخصوص #الهلال:

نـادي #الهـلال_في_كأس_العالم،

كـان #رابع_أفضل_نادي_في_العالم،

ولا زال #رابع_أفضل_نادي_في_العالم،

بإذن الله يكون الهلال من الاوائل #عالمياً. — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) February 12, 2022

وكان بن طلال قد كشف في وقت سابق اليوم عن التغريدات التي سوف ينشرها في حال فوز الهلال أو خسارته، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبو ظبي.‏

وأوضح الملياردير السعودي أنه "في حال فوز نادي الهلال في المباراة، فإن تغريدته ستكون: "نادي الهلال في كأس العالم كان رابع أفضل نادي في العالم، اليوم هو ثالث أفضل نادي في العالم، وسنعمل معا ليصبح أفضل نادي في العالم".

أما في حالة خسارة الهلال: "نادي الهلال في كأس العالم كان رابع أفضل نادي العالم، ولا زال رابع أفضل نادي في العالم، وسنسعى أن يكون أفضل نادي في العالم، وبعون الله سنجعل نادي الهلال الأول عالميا".

فهد "الهلال" في جميع الأحوال:



الهــــــلال 💙

السعودي 🇸🇦

العالمي 🗺️

البطل 🏆



منتصر سواء كان:



🥇الأول

🥈الثاني

🥉الثالث



🏅الرابع



"تكملة الرسالة بالصورة المرفقة"



"أبدع وخسر" إشادة عالمية بأداء الهلال رغم فوز تشيلسي "غير المُقنع"! 💙🇸🇦"

https://t.co/ze2gXkPvatpic.twitter.com/BGhj80PxJT — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) February 11, 2022

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وتعرض الهلال بطل آسيا لخسارة مريرة أمام أبطال إفريقيا برباعية نظيفة ليكتفي بالمركز الرابع في مونديال الأندية.

المصدر: RT