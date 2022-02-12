الأهلي المصري يكتسح الهلال السعودي برباعية نظيفة ويحرز برونزية مونديال الأندية

أحرز الأهلي المصري المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبو ظبي بفوزه اليوم السبت على الهلال السعودي برباعية نظيفة.

وتناوب على تسجيل رباعية الأهلي كل من ياسر إبراهيم "هدفين" وأحمد عبد القادر وعمر السولية في الدقائق 8 و17 و40 و64 على التوالي.

#الهلال_الأهلي_المصري

اهداف الاهلي المصري على الهلال السعودي المباراه نار🔥 pic.twitter.com/BNf19T42R4 — نادي الامه الاتحاد (@83bfa1c4ae034ad) February 12, 2022

ايه اللي حصل عندكم ؟ 💙💛

٣ أهداف واثنين طرد

#الهلال_الاهلي_المصريpic.twitter.com/p87Y8joFeJ — محمد العطاوي (@ma2010am91) February 12, 2022

ولعب الهلال معظم دقائق المباراة منقوصا من لاعبين بعد طرد كل من البرازيلي ماتيوس بيريرا ومحمد كنو في الدقيقتين 14 و28 على الترتيب.

الطرد الثاني للهلال .. محمد كنو بعد ضربه لياسر إبراهيم بدون كرة 🟥#الأهلي_الهلال | #كأس_العالم_للأندية 🏆 pic.twitter.com/EEYKH0xLZk — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) February 12, 2022

وهذه المرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ الفريق المصري التي يحقق فيها المركز الثالث في مونديال الأندية.

وستقام في وقت لاحق اليوم المباراة النهائية لمونديال الأندية بين تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا وبالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

المصدر: RT