شاهد.. أول أهداف كأس العالم لكرة القدم للأندية
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أحرز نادي الجزيرة الإماراتي الهدف الأول في بطولة كأس العالم للأندية بكرة القدم، في مرمى فريق وبيري من تاهيتي، في المباراة الافتتاحية التي تجمعهما اليوم الخميس، في العاصمة أبو ظبي.
وسجل المهاجم الإماراتي زايد عبد الله العامري باكورة أهداف الجزيرة والبطولة مبكرا، في الدقيقة السادسة من انطلاق صفارة بداية اللقاء على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبو ظبي.
#كاس_العالم_للانديه— سعيد الغامدي ➍ ➏🏆🤍💙 (@SAEED_0736) February 3, 2022
هدف الجزيرة الاول pic.twitter.com/evof7C0EgG
وسيضرب الفائز في هذه المباراة موعدا في الدور الثاني للمونديال مع نادي الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
المصدر: RT
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