شاهد.. أول أهداف كأس العالم لكرة القدم للأندية

أحرز نادي الجزيرة الإماراتي الهدف الأول في بطولة كأس العالم للأندية بكرة القدم، في مرمى فريق وبيري من تاهيتي، في المباراة الافتتاحية التي تجمعهما اليوم الخميس، في العاصمة أبو ظبي.

وسجل المهاجم الإماراتي زايد عبد الله العامري باكورة أهداف الجزيرة والبطولة مبكرا، في الدقيقة السادسة من انطلاق صفارة بداية اللقاء على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبو ظبي.

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وسيضرب الفائز في هذه المباراة موعدا في الدور الثاني للمونديال مع نادي الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

المصدر: RT