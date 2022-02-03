بعد قليل المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية.. التشكيلة الأساسية
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الخميس، صوب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في الإمارات، الذي سيحتضن المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية بكرة القدم.
ويقص نادي الجزيرة الإماراتي شريط البطولة بمواجهة فريق وبيري من تاهيتي، مساء اليوم في تمام الساعة (16:30) بتوقيت غرينتش.
وسيبدأ الهولندي مارسيل كايزر (53 عاما)، المدير الفني لنادي الجزيرة، غمار مونديال الأندية بالتشكيلة الأساسية التالية:
عودة مبخوت لقائمة الفريق 👑— نادي الجزيرة (@aljazirafc) February 3, 2022
تشكيلتنا الأساسية للمواجهة الافتتاحية في #كأس_العالم_للأندية 📋
هل أنتم متحمسون؟ 🤩#كأس_العالم_للأندية#فخر_أبوظبي 🤍🖤 pic.twitter.com/tVqCpcwWY9
وتستضيف الإمارات منافسات بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من الثالث ولغاية الثاني عشر من شهر فبراير الجاري، بمشاركة سبعة أندية منها ثلاثة عربية، وهي: (الجزيرة الإماراتي، الأهلي المصري، الهلال السعودي، مونتيري المكسيكي، تشيلسي الإنجليزي، بالميراس البرازيلي، وبيري من دولة تاهيتي).
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.