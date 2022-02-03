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بعد قليل المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية.. التشكيلة الأساسية

الرياضة

بعد قليل المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية.. التشكيلة الأساسية
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الخميس، صوب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في الإمارات، الذي سيحتضن المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية بكرة القدم.

ويقص نادي الجزيرة الإماراتي شريط البطولة بمواجهة فريق وبيري من تاهيتي، مساء اليوم في تمام الساعة (16:30) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ الهولندي مارسيل كايزر (53 عاما)، المدير الفني لنادي الجزيرة، غمار مونديال الأندية بالتشكيلة الأساسية التالية:

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جدول مباريات كأس العالم للأندية 2021 بمشاركة 3 أندية عربية

وتستضيف الإمارات منافسات بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من الثالث ولغاية الثاني عشر من شهر فبراير الجاري، بمشاركة سبعة أندية منها ثلاثة عربية، وهي: (الجزيرة الإماراتي، الأهلي المصري، الهلال السعودي، مونتيري المكسيكي، تشيلسي الإنجليزي، بالميراس البرازيلي، وبيري من دولة تاهيتي).

المصدر: RT 

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