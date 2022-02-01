كيروش يوجه رسالة للاعبي مصر قبل مواجهة الكاميرون

وجه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم رسالة للاعبيه قبل المباراة المرتقبة ضد نظيره الكاميرون بعد غد الخميس، في الدور قبل النهائي لكأس أمم إفريقيا.

وكتب كيروش "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" وشارك الاتحاد المصري لكرة القدم بنشره عبر صفحته على موقع "فيسبوك" جاء فيها: " يا شباب، لقد وصلنا إلى دور الأربعة بسبب التزامكم وتضحياتكم من أجل قميص منتخبكم، أحسنتم، أنا متأكد تماما بأنكم نلتم مزيدا من التقدير من مشجعيكم الحقيقيين.

بسلوكنا المتواضع وطموحنا، وبينما الآخرون يتحدثون، نواصل نحن السير نحو تحقيق أهدافنا وحلمنا".

Lads, we have reached the final four due to your commitment and sacrifices for your Egyptian Team shirt. Well done. I am sure you won more respect from your real supporters. With our humble and ambitious attitude, while others keep talking we keep walking to our goals and Dream. — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) January 31, 2022

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يذكر أن كيروش كان قد صرح بأنه جاء إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة لقدم، المقامة حاليا في الكاميرون، واضعا نصب عينيه خوض سبع مباريات في إلى إشارة إلى عزمه الوصول حتى المباراة النهائية.

وسيكون المنتخب المصري في مواجهة صعبة ضد نظيره الكاميروني، مساء يوم الخميس المقبل، في الدور قبل النهائي للبطولة.

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