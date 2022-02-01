الاتحاد المصري لكرة القدم يكشف حقيقة إصابة محمد صلاح بكورونا (فيديو)

أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إيهاب الكومي أن الأنباء التي نشرت خلال الساعات الماضية عن إصابة قائد منتخب مصر محمد صلاح بكورونا، "أنباء كاذبة ومصدرها صحفي غير مهني".

وقال الدكتور إيهاب الكومي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد علي، أن هذا الكلام وصل للاتحاد، والجميع كان متواجدا، و الوزير أشرف صبحي كان يتصل بشكل مستمر للاطمئنان على محمد صلاح.

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ولفت إلى أن الاتحاد تواصل مع البعثة، وتبين أن مسحات جميع لاعبي المنتخب سلبية، ولا توجد إصابة لأي لاعب بالمنتخب.

وأشار إلى أن هذه الشائعة انتشرت لآن محمد صلاح يتسبب في رعب الجميع، وأن الحرب النفسية شديدة تتم في الكاميرون.

وأظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجرتها بعثة منتخب مصر اليوم في العاصمة الكاميرونية ياوندي استعدادًا للقاء الكاميرون، عن سلبية جميع عينات أعضاء البعثة.

وطالب محمد صلاح قائد منتخب مصر زملائه في المنتخب الوطني، بوضع كامل تركيزهم على مباراة الكاميرون المقبلة في بطولة أمم إفريقيا.

وقال محمد صلاح في تصريحات لشبكة "بي بي سي" البريطانية: "يجب أن نبقي أقدامنا على الأرض لأننا لا نستطيع التفكير كثيرا في المستقبل".

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وتابع محمد صلاح:" علينا الاستعداد للمباراة الكبيرة ضد الكاميرون وألا نحلم بالمباراة النهائية قبل نصف النهائي".

وأضاف: "أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة ضد المنتخب المغربي (القوي للغاية)، زملائي في المنتخب يفعلون ما هو ضروري في كل مباراة ويبذلون قصارى جهدهم للذهاب إلى أبعد مدى ممكن".

وأشار محمد صلاح: "خوض مباراتين متتاليتين بوقت إضافي ليس بالأمر السهل، لكن يمكنني أن أخبرك أننا بحالة جيدة ونخوض بطولة جيدة للغاية".

ويلتقي منتخب مصر مع الكاميرون، بعد غد الخميس، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، في الدور نصف النهائي من بطولة أمم إفريقيا.

المصدر: "elbalad"