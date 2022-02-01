لقاء مبكر بين محمد صلاح وساديو ماني.. (صورة)
التقى النجم المصري محمد صلاح زميله في فريق ليفربول السنغالي ساديو ماني، بعد مباراة "الفراعنة" والمغرب (2-1) التي جمعتهما مساء الأحد الماضي ضمن ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.
والتقط محمد صلاح وساديو ماني صورة، أثناء لقائهما في الممر المؤدي إلى غرف تغيير الملابس، بعد نهاية مباراة مصر والمغرب، وقبل انطلاق مواجهة السنغال وغينيا الإستوائية، والتي أقيمت على نفس الملعب "أحمد أهيدجو" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.
أصدقاء اليوم، هل يكونوا منافسين الغد؟ 👀#كأس_الأمم_الإفريقية2021 | #الكاميرون2021 | @MoSalahpic.twitter.com/S6q7xve89U— توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 30, 2022
وتأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2021، على حساب نظيره المغربي (2-1) بعد التمديد، وضرب موعدا مع نظيره الكاميروني في الدور نصف النهائي للبطولة.
وينتظر عشاق ليفربول والجماهير المصرية والسنغالية، مواجهة بين صلاح وزميله في "الريدز" ماني، في المباراة النهائية للبطولة القارية، وذلك في حال فوز مصر على الكاميرون يوم الخميس المقبل، وفوز السنغال على بوركينا فاسو غدا الأربعاء، في الدور قبل النهائي.
المصدر: وكالات
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