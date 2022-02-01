رسميا.. الاتحاد المصري لكرة القدم يحتج على تعيين حكم مباراة الكاميرون

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تقدمه باحتجاج رسمي للاتحاد الإفريقي للعبة على تعيين الحكم الجامبي بكاري جاساما لإدارة مباراة منتخب "الفراعنة" ونظيره الكاميرون، بعد غد الخميس.

وقال الاتحاد المصري للكرة، في بيان له اليوم الثلاثاء، نشره عبر صفحته على موقع "فيسبوك" أيضا: أنه قدم للاتحاد الإفريقي، عريضتين تضمن كل منها ردودا كاملة عما حدث في أعقاب نهاية مباراة مصر والمغرب، وملابسات عدم تمكن المدير الفني للمنتخب الوطني البرتغالي كارلوس كيروش من حضور المؤتمر الصحفي قبل المباراة نفسها.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تعيين الحكم بكاري جاساما، لإدارة مباراة مصر والكاميرون، ويعاونه كل من الأنغولي جيرسون دوس سانتوس، والموزمبيقي أرسينيو شادريك، بالإضافة إلى الحكم الرابع سليمان أمل الدين من جزر القمر.

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وسيتولى التونسي هيثم قيراط مهمة حكم الفيديو، ويعاونه كل من لحلو بن إبراهيم، وخليل حساني.

وأدار جاساما، مباراة واحدة لمنتخب مصر في النسخة الحالية للبطولة، وكانت ضد نيجيريا في الجولة الأولى لمرحلة المجموعات، حيث خسر "الفراعنة" بهدف وحيد.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره الكاميروني، مساء يوم الخميس المقبل، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في الكاميرون.

المصدر: "facebook/efasocial"