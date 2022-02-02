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مصدر.. كيروش أوقف تدريبات منتخب مصر أكثر من مرة بسبب طائرة "درون"

الرياضة

مصدر.. كيروش أوقف تدريبات منتخب مصر أكثر من مرة بسبب طائرة
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قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش إيقاف مرانه أكثر من مرة اليوم  الأربعاء، بعدما لاحظ وجود طائرة تحلق في السماء بصورة متكررة لا علاقة لها ببعثة المنتخب.

ووفقا لموقع "القاهرة 24" نقلا عن مصادره، أن الجهاز الفني لمنتخب "الفراعنة" قرر إيقاف المران خوفا أن يكون الأمر تجسسا على المران لصالح منتخب الكاميرون قبل المواجهة بينهما غدا الخميس، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

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وسيواجه المنتخب المصري نظيره الكاميروني غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الأولمبي في العاصمة ياوندي.

المصدر: "cairo24" 

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