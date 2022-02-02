أبو جبل يكشف عن موقفه من المشاركة أمام الكاميرون

أكد حارس مرمى المنتخب المصري لكرة القدم، محمد أبو جبل، أنه تعافى من الإصابة وأصبح جاهزا تماما من الناحية الطبية، للمشاركة في المباراة المرتقبة ضد منتخب الكاميرون، غدا الخميس.

ودار حديث مطول بين محمد أبو جبل، حارس الزمالك، والبرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب "الفراعنة" خلال الساعات الأخيرة، للحديث حول إصابة الأول على مستوى العضلة الضامة، وهي الإصابة التي تسببت في تغييره الشوط الإضافي الأول للمباراة أمام المغرب (2-1) يوم الأحد الماضي، ضمن دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في الكاميرون.

وأكد أبو جبل أنه سيشارك في المران الجماعي للمنتخب المقرر إقامته مساء اليوم الأربعاء، استعدادا للمشاركة بشكل أساسي في مواجهة الكاميرون المقرر إقامتها غدا الخميس.

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علما أن عصام الحضري، مدرب حراس المرمى، قد أكد أنه لن يلعب أي حارس وهو مصاب ليقوم بتجهيز محمد صبحي، وأكد له أنه سيشارك أساسي في مباراة الكاميرون وأن يضع في اعتباره أنه الحارس الأساسي ولا يفكر مطلقا في إصابة أبو جبل.

المصدر: وكالات