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الشوالي يوجه رسالة "نارية" للكاميروني إيتو قبل مواجهة مصر

الرياضة

الشوالي يوجه رسالة
twitter/Chaouali1970
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وجه المعلق الرياضي التونسي الشهير عصام الشوالي رسالة قوية إلى رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو، قبل مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وكتب عصام الشوالي "تغريدة" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها: "الحرب غدا يا إيتو.. ومصر لها" مرفقة بالعلم المصري.

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وسيواجه منتخب مصر نظيره الكاميرون، مساء غد الخميس، على ملعب "باول بيا ستاديوم" في العاصمة ياوندي، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

المصدر: "twitter/Chaouali1970" 

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