الشوالي يوجه رسالة "نارية" للكاميروني إيتو قبل مواجهة مصر
twitter/Chaouali1970
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وجه المعلق الرياضي التونسي الشهير عصام الشوالي رسالة قوية إلى رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو، قبل مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.
وكتب عصام الشوالي "تغريدة" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها: "الحرب غدا يا إيتو.. ومصر لها" مرفقة بالعلم المصري.
الحرب غدا يا إيتو و #مصر 🇪🇬 لها 💪🏻🔥#AFCON2021#TeamEgypt— ℑ𝔰𝔰𝔞𝔪 ℭ𝔥𝔞𝔬𝔲𝔞𝔩𝔦 (@Chaouali1970) February 2, 2022
وسيواجه منتخب مصر نظيره الكاميرون، مساء غد الخميس، على ملعب "باول بيا ستاديوم" في العاصمة ياوندي، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.
المصدر: "twitter/Chaouali1970"
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