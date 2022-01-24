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مدافع جزر القمر يتولى حراسة مرمى منتخب بلاده أمام الكاميرون

الرياضة

مدافع جزر القمر يتولى حراسة مرمى منتخب بلاده أمام الكاميرون
Globallookpress
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تولى مدافع منتخب جزر القمر شاكر الهدهور حراسة مرمى منتخب بلاده أمام الكاميرون ضمن الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الفريقية لكرة القدم.

ولم يسمح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" لمنتخب جزر القمر الاستعانة بحارسه علي أحمادة رغم تأكيد اتحاد جزر القمر لكرة القدم في وقت سابق اليوم مشاركته في المباراة، بعد تحول نتيجة فحصه لكورونا من إيجابية إلى سلبية، وتعافيه من الفيروس.

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وقال "الكاف" أن اعتماد سلبية المسحة الثانية يأتي فقط بعد 5 أيام على إيجابية المسحة الأولى.

ولعدم وجود أي حارس مرمى لمنتخب جزر القمر بعد تأكيد غياب حراسه الثلاثة علي أحمادة ومؤيد أوسيني لإصابتهما بفيروس كورونا، بجانب سالم بن بوانا لإصابة عضلية، اضطر المدافع شاكر الهدهور لتولي مهمة حماية عرين منتخب بلاده.

المصدر: RT

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