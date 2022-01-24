جزر القمر تتنفس الصعداء بعد أن كانت مهددة باللعب من دون حارس مرمى أمام الكاميرون (فيديو)

تلقى منتخب جزر القمر أخبارا سارة قبل ساعات من مواجهة الكاميرون مساء اليوم الاثنين ضمن الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وأعلن اتحاد جزر القمر لكرة القدم تحول نتيجة فحص كورونا لحارس مرماه علي أحمادة من إيجابية إلى سلبية، وتعافيه من الفيروس، وبالتالي تواجده ضمن قائمة منتخب بلاده في مواجهة الكاميرون.

Cas Covid, point sur la situation.



2 Coelacanthes testés négatif après de nouveaux tests effectués ce matin. Ali Ahamada et Yacine Bourhane rejoindront le groupe à Yaoundé cet après-midi. pic.twitter.com/Ov2zpnOSwe — FFC 🇰🇲 (@fedcomfootball) January 24, 2022

وكان منتخب جزر القمر يعاني من غياب حراسه الثلاثة علي أحمادة ومؤيد أوسيني لإصابتهما بفيروس كورونا، بجانب سالم بن بوانا لإصابة عضلية.

ولو لم تتحول مسحة أحمادة إلى سلبية لكان أحد لاعبي جزر القمر سيضطر للعب كحارس مرمى.

Comoros keeper Ali Ahamada has tested negative for COVID-19, meaning the team won’t need to play with an outfield player in goal for their AFCON round-of-16 game vs. Cameroon today, per @lequipepic.twitter.com/Vy3GJcgQwU — B/R Football (@brfootball) January 24, 2022

يذكر أن مسحة المدير الفني لمنتخب جزر القمر، أمير عبده، استمرت إيجابية وبالتالي سيغيب عن المباراة، وسيتولى مهامه مساعده يونس زردوق.

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وحقق منتخب جزر القمر إنجازا تاريخيا في مشاركته الأولى على الإطلاق بالمسابقة القارية، بعد تأهله إلى الأدوار الإقصائية للبطولة، وفجر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الغاني (3-2)، الذي غادر البطولة من دور المجموعات.

وتأهل منتخب جزر القمر إلى ثمن النهائي كواحد من أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، بعد أن جاء خلف المغرب والغابون في المجموعة الثالثة.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

المصدر: RT