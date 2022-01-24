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جزر القمر تتنفس الصعداء بعد أن كانت مهددة باللعب من دون حارس مرمى أمام الكاميرون (فيديو)

الرياضة

جزر القمر تتنفس الصعداء بعد أن كانت مهددة باللعب من دون حارس مرمى أمام الكاميرون (فيديو)
ar.cafonline.com
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تلقى منتخب جزر القمر أخبارا سارة قبل ساعات من مواجهة الكاميرون مساء اليوم الاثنين ضمن الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وأعلن اتحاد جزر القمر لكرة القدم تحول نتيجة فحص كورونا لحارس مرماه علي أحمادة من إيجابية إلى سلبية، وتعافيه من الفيروس، وبالتالي تواجده ضمن قائمة منتخب بلاده في مواجهة الكاميرون.

وكان منتخب جزر القمر يعاني من غياب حراسه الثلاثة علي أحمادة ومؤيد أوسيني لإصابتهما بفيروس كورونا، بجانب سالم بن بوانا لإصابة عضلية.

ولو لم تتحول مسحة أحمادة إلى سلبية لكان أحد لاعبي جزر القمر سيضطر للعب كحارس مرمى.

يذكر أن مسحة المدير الفني لمنتخب جزر القمر، أمير عبده، استمرت إيجابية وبالتالي سيغيب عن المباراة، وسيتولى مهامه مساعده يونس زردوق.

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وحقق منتخب جزر القمر إنجازا تاريخيا في مشاركته الأولى على الإطلاق بالمسابقة القارية، بعد تأهله إلى الأدوار الإقصائية للبطولة، وفجر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الغاني (3-2)، الذي غادر البطولة من دور المجموعات.

وتأهل منتخب جزر القمر إلى ثمن النهائي كواحد من أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، بعد أن جاء خلف المغرب والغابون في المجموعة الثالثة.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

المصدر: RT

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