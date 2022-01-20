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شاهد.. مسلسل إهدار ركلات الجزاء من قبل لاعبي تونس

الرياضة

شاهد.. مسلسل إهدار ركلات الجزاء من قبل لاعبي تونس
AP Sunday Alamba
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أهدر التونسي سيف الدين الجزيري فرصة التقدم لمنتخب بلاده أمام غامبيا في المباراة المقامة بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من كأس أمم إفريقيا.

وأضاع الجزيري ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للمباراة المقامة على ملعب "ليمبى" في الكاميرون.

وهذه ركلة الجزاء الثالثة الضائعة لمنتخب "نسور قرطاج" في هذه البطولة، بعد أن أهدر وهبي الخزري الأولى في المباراة الافتتاحية أمام مالي (0-1)، ويوسف المساكني الثانية في مباراة موريتانيا (4-0).  

المصدر: RT 

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