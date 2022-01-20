 
مباشر
عاجل
البرهان يصدر قرارا بتكليف 15 وزيرا في الحكومة السودانية

منتخب مصر يصطدم بقاهر بطل إفريقيا

الرياضة

منتخب مصر يصطدم بقاهر بطل إفريقيا
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s7u5

ضرب منتخب كوت ديفوار موعدا في دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، مع نظيره المصري، بعد فوزه على منتخب الجزائر (4-1) اليوم الخميس، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتصدر منتخب كوت ديفوار "ساحل العاج" قائمة المجموعة الخامسة، برصيد 7 نقاط، وبالتالي ضرب موعدا في الدور الثاني مع نظيره المصري، الذي شغل المرتبة الثانية في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.
وستقام المباراة بين كوت ديفوار ومصر يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة (18:00) بتوقيت غرينتش، على ملعب "أحمدو أهيدجو" في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

إقرأ المزيد
شاهد.. الجزائر تودع كأس إفريقيا بعد هزيمة ثقيلة!
شاهد.. الجزائر تودع كأس إفريقيا بعد هزيمة ثقيلة!

- الترتيب النهائي لمنتخبات المجموعة الرابعة:

1- نيجيريا - 9 نقاط (تأهلت)
2- مصر – 4 نقاط (تأهلت)
3- السودان - نقطة واحدة (ودع البطولة) 
4- غينيا بيساو - نقطة واحدة (ودعت البطولة).

- الترتيب النهائي لمنتخبات المجموعة الخامسة:

1- كوت ديفوار (ساحل العاج) - 7 نقاط (تأهلت)

2- غينيا الاستوائية - 3 نقاط (تأهلت)

إقرأ المزيد
شاهد.. رياض محرز يهدر ضربة جزاء!
شاهد.. رياض محرز يهدر ضربة جزاء!

3- سيراليون – نقطتان (ودعت البطولة)
4- الجزائر - نقطة واحدة (ودعت البطولة).
المصدر: RT 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا