منتخب مصر يصطدم بقاهر بطل إفريقيا

ضرب منتخب كوت ديفوار موعدا في دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، مع نظيره المصري، بعد فوزه على منتخب الجزائر (4-1) اليوم الخميس، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتصدر منتخب كوت ديفوار "ساحل العاج" قائمة المجموعة الخامسة، برصيد 7 نقاط، وبالتالي ضرب موعدا في الدور الثاني مع نظيره المصري، الذي شغل المرتبة الثانية في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

وستقام المباراة بين كوت ديفوار ومصر يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة (18:00) بتوقيت غرينتش، على ملعب "أحمدو أهيدجو" في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

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- الترتيب النهائي لمنتخبات المجموعة الرابعة:

1- نيجيريا - 9 نقاط (تأهلت)

2- مصر – 4 نقاط (تأهلت)

3- السودان - نقطة واحدة (ودع البطولة)

4- غينيا بيساو - نقطة واحدة (ودعت البطولة).

- الترتيب النهائي لمنتخبات المجموعة الخامسة:

1- كوت ديفوار (ساحل العاج) - 7 نقاط (تأهلت)

2- غينيا الاستوائية - 3 نقاط (تأهلت)

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3- سيراليون – نقطتان (ودعت البطولة)

4- الجزائر - نقطة واحدة (ودعت البطولة).

المصدر: RT