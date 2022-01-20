منتخب مصر يصطدم بقاهر بطل إفريقيا
ضرب منتخب كوت ديفوار موعدا في دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، مع نظيره المصري، بعد فوزه على منتخب الجزائر (4-1) اليوم الخميس، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
وتصدر منتخب كوت ديفوار "ساحل العاج" قائمة المجموعة الخامسة، برصيد 7 نقاط، وبالتالي ضرب موعدا في الدور الثاني مع نظيره المصري، الذي شغل المرتبة الثانية في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.
وستقام المباراة بين كوت ديفوار ومصر يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة (18:00) بتوقيت غرينتش، على ملعب "أحمدو أهيدجو" في العاصمة الكاميرونية ياوندي.
- الترتيب النهائي لمنتخبات المجموعة الرابعة:
1- نيجيريا - 9 نقاط (تأهلت)
2- مصر – 4 نقاط (تأهلت)
3- السودان - نقطة واحدة (ودع البطولة)
4- غينيا بيساو - نقطة واحدة (ودعت البطولة).
- الترتيب النهائي لمنتخبات المجموعة الخامسة:
1- كوت ديفوار (ساحل العاج) - 7 نقاط (تأهلت)
2- غينيا الاستوائية - 3 نقاط (تأهلت)
3- سيراليون – نقطتان (ودعت البطولة)
4- الجزائر - نقطة واحدة (ودعت البطولة).
المصدر: RT
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