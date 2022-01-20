شاهد.. الجزائر تودع كأس إفريقيا بعد هزيمة ثقيلة!

خرج منتخب الجزائر مبكرا من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، إثر هزيمته أمام نظيره الإيفواري "ساحل العاج" (1-4) اليوم الخميس، في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الخامسة للبطولة.

وسجل الإيفواري فرانك كيسي هدف التقدم لبلاده في الدقيقة 22 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف لاعب خط الوسط إبراهيم سنغاري الهدف الثاني "للأفيال" عند الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.

🎥 — هدف ثاني لـ منتخب ساحل العاج عن طريق ابراهيم سانغاري 🇨🇮 pic.twitter.com/jM2sKi688Jhttps://t.co/hPSaf8PFeJ — موقعك الاول للرياضة | WWW.KORA.OOO (@Koraooo) January 20, 2022

وعزز المهاجم الإيفواري نيكولاس بيبي تقدم منتخب بلاده بإحرازه الهدف الثالث له بحلول الدقيقة 54 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى البعيدة.

🎥— هدف ثالث لـ منتخب ساحل العاج عن طريق اللاعب ببي 🇨🇮#الجزائرpic.twitter.com/JLcm1xm090 — موقعك الاول للرياضة | WWW.KORA.OOO (@Koraooo) January 20, 2022

بينما أهدر قائد المنتخب الجزائري رياض محرز ضربة جزاء في الدقيقة الستين، حيث اصطدمت كرته بالقائم الأيمن وارتدت إلى الملعب.

وسجل لاعب خط الوسط الجزائري سفيان بن دبكة الهدف الأول لبلاده في هذه البطولة بحلول الدقيقة 73 بتسديدة رأسية.

واختتم المهاجم الإيفواري سباستيان هيلير رباعية "الأفيال" عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

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المصدر: RT