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شاهد.. الجزائر تودع كأس إفريقيا بعد هزيمة ثقيلة!

الرياضة

شاهد.. الجزائر تودع كأس إفريقيا بعد هزيمة ثقيلة!
AP Themba Hadebe
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خرج منتخب الجزائر مبكرا من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، إثر هزيمته أمام نظيره الإيفواري "ساحل العاج" (1-4) اليوم الخميس، في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الخامسة للبطولة.

وسجل الإيفواري  فرانك كيسي هدف التقدم لبلاده في الدقيقة 22 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف لاعب خط الوسط إبراهيم سنغاري الهدف الثاني "للأفيال" عند الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.

وعزز المهاجم الإيفواري نيكولاس بيبي تقدم منتخب بلاده بإحرازه الهدف الثالث له بحلول الدقيقة 54 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى البعيدة.

بينما أهدر قائد المنتخب الجزائري رياض محرز ضربة جزاء في الدقيقة الستين، حيث اصطدمت كرته بالقائم الأيمن وارتدت إلى الملعب.  

وسجل لاعب خط الوسط الجزائري سفيان بن دبكة الهدف الأول لبلاده في هذه البطولة بحلول الدقيقة 73 بتسديدة رأسية.

واختتم المهاجم الإيفواري سباستيان هيلير رباعية "الأفيال" عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة. 

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المصدر: RT

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