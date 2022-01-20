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رئيس الجزائر يعلق على خروج منتخب بلاده من كأس إفريقيا مبكرا!

الرياضة

رئيس الجزائر يعلق على خروج منتخب بلاده من كأس إفريقيا مبكرا!
Globallookpress
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وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة للاعبي منتخب بلاده بعد الخروج المبكر من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، اليوم الخميس، على يد منتخب كوت ديفوار بعد الخسارة أمامه (1-3).

ونشر الرئيس عبد المجيد تبون "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيها: "هذا هو منطق كرة القدم.. يبقى الكبير كبيرا، فلا تيأسوا، نشجعكم و نقف وراءكم، اليوم وغدا.. حظا أوفر في المقابلات القادمة، إن شاء الله".

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وأخفق المنتخب الجزائري في الدفاع عن لقبه، بعد أن مني بهزيمتين مقابل تعادل واحد، وتذيل ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطة يتيمة، وودع البطولة مبكرا من دور المجموعات.

المصدر: RT 

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