فرصة واحدة تؤهل الجزائر لدور الـ16 من كأس إفريقيا.. واحتمال الصدام بمصر

يخوض المنتخب الجزائري مباراة مصيرية مساء اليوم الخميس، ضد منتخب كوت ديفوار، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في الكاميرون.

وتعتبر هذه المواجهة بمثابة المباراة النهائية بالنسبة للمنتخب الجزائري، ولا تقبل القسمة على اثنين، فلا بديل عن الفوز فيها للتأهل إلى الدور ثمن النهائي للبطولة، ولمواصلة رحلة الدفاع عن اللقب القاري.

وذلك لأن، منتخب الجزائر يتذيل ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة فقط، بينما يتصدر منتخب كوت ديفوار القائمة برصيد 4 نقاط، وضمن تأهله إلى الدور التالي، ويليه منتخب غينيا الاستوائية في المرتبة الثانية برصيد 3 نقاط، ومن ثم سيراليون في المركز الثالث برصيد نقطتين.

وهناك احتمال لمواجهة منتخب مصر وصيف بطل المجموعة الرابعة، في الدور ثمن النهائي، في حال فوز الجزائر على كوت ديفوار بفارق هدفين، وتعادل منتخبا غينيا الاستوائية وسيراليون.

وينص نظام البطولة على تأهل المنتخبات الأكثر حصدا للنقاط، إذ يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات الست إلى الدور ثمن النهائي، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث عند نهاية دور المجموعات، لتكمل عقد المنتخبات الـ16 الصاعدة للدور الثاني.

وفي حال تساوي أكثر من منتخب في عدد النقاط، سيتم اللجوء إلى فارق المواجهات المباشرة، وفي حال استمرار التعادل يكون لفارق الأهداف بين المنتخبات المتنافسة الكلمة الحاسمة، ثم يتم الاحتكام إلى فارق الأهداف المسجلة في عموم المجموعة، ثم إلى اللعب النظيف بين المتنافسين، وأخيرا القرعة.

وفي ما يلي التشكيلة الأساسية لمنتخب الجزائر "محاربي الصحراء" لهذه المباراة المصيرية:

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- الترتيب الحالي لمنتخبات المجموعة الخامسة:

1- كوت ديفوار (ساحل العاج) برصيد 4 نقاط (تأهلت)

2- غينيا الاستوائية برصيد 3 نقاط

3- سيراليون برصيد نقطتين

4- الجزائر نقطة واحدة.

المصدر: وكالات