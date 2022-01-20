شاهد.. رياض محرز يهدر ضربة جزاء!

أهدر قائد المنتخب الجزائري رياض محرز ضربة جزاء خلال مباراته أمام نظيره الإيفواري (1-3) اليوم الخميس، في الجولة الثالثة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الخامسة لكأس أمم إفريقيا.

وانبرى رياض محرز لركلة الجزاء في الدقيقة 60 وسدد الكرة بقوة في الزاوية اليمنى، لكنها أبت أن تدخل الشباك، واصطدمت بالقائم الأيمن وارتدت إلى الملعب.

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وسجل لاعب خط الوسط الجزائري سفيان بن دبكة الهدف الأول لبلاده والوحيد في هذه البطولة، بحلول الدقيقة 73 بتسديدة رأسية، ولكن ذلك لم يكن كافيا لإنقاذ منتخب "محاربي الصحراء" من الهزيمة والخروج مبكرا من البطولة ورحلة الدفاع عن اللقب.

وتذيل منتخب الجزائر ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطة يتيمة.

المصدر: RT