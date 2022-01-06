أستراليا توافق على تأجيل ترحيل دجوكوفيتش

قررت أستراليا، تعليق الترحيل الفوري لنجم التنس الصربي، نوفاك دجوكوفيتش، ليبقى في مركز احتجاز المهاجرين، بحسب ما أفاد به محام حكومي في جلسة استماع بالمحكمة، اليوم الخميس.

وفي مواجهة طعن قانوني من النجم الصربي، قال المحامي كريستوفر تران، إن أستراليا لا تخطط لترحيله قبل الجلسة النهائية للمحكمة والمقرر عقدها الاثنين المقبل.

وكان دجوكوفيتش، وصل إلى مطار ملبورن ليلة أمس الأربعاء، تمهيدا لمشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام، لكن مسؤولي الحدود لم يسمحوا له بدخول البلاد، وقالوا في بيان، إن أستراليا ألغت تأشيرة دخول النجم الصربي الذي كان يتطلع للمشاركة في بطولة أستراليا للتنس، المقررة في ملبورن من 17 إلى 30 يناير الحالي، لعدم تلبيته متطلبات الدخول الصارمة.

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يذكر أن دجوكوفيتش، أعلن أنه حصل على إعفاء طبي للسفر إلى أستراليا، وبالتالي المشاركة في بطولة أستراليا للتنس.

ورفض النجم الصربي، مرارا الكشف عن وضع تطعيمه ضد فيروس كورونا، وهو شرط للمشاركة في أستراليا المفتوحة.

المصدر: أ ف ب