تطور جديد في قضية ترحيل دجوكوفيتش من أستراليا

يكافح نجم التنس الصربي، نوفاك دجوكوفيتش، المصنف أولا عالميا، لتفادي ترحيله من أستراليا بعد إلغاء تأشيرته دخوله، رغم وصوله إلى المطار صباح اليوم الخميس.

وقال مسؤولون حدوديون في بيان في وقت سابق، إن أستراليا ألغت تأشيرة دخول النجم الصربي الذي كان يتطلع للمشاركة في بطولة أستراليا للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى المقررة في ملبورن من 17 إلى 30 يناير الحالي، لتعذر عليه تلبية متطلبات الدخول الصارمة.

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وقالت قوة الحدود الأسترالية: "للوافدين غير المواطنين الذين لا يحملون تأشيرة سارية عند الدخول، أو الذين ألغيت تأشيراتهم، سيتم احتجازهم وإبعادهم من أستراليا".

وقال مسؤولون، إن المحكمة ستنظر في وقت لاحق اليوم الخميس، في استئناف دجوكوفيتش ضد ترحيله الوشيك من أستراليا.

وكان دجوكوفيتش، أعلن أنه حصل على إعفاء طبي للسفر إلى أستراليا، وبالتالي المشاركة في بطولة أستراليا للتنس.

ورفض النجم الصربي، مرارا الكشف عن وضع تطعيمه ضد فيروس كورونا، وهو شرط للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة.

المصدر: RT