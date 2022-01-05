أستراليا تلغي تأشيرة دخول المصنف أول عالميا نوفاك دجوكوفيتش

أعلن مسؤولون حدوديون يوم الخميس أن أستراليا ألغت تأشيرة دخول النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالميا في لعبة التنس بعد أن فشل في تلبية متطلبات الدخول الصارمة.

وقال حرس الحدود الأستراليون: "للوافدين غير المواطنين الذين لا يحملون تأشيرة سارية عند الدخول أو الذين ألغيت تأشيراتهم سيتم احتجازهم وإبعادهم عن أستراليا".

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وكان دجوكوفيتش قد توجه إلى ملبورن لخوض بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى بطولات الغراند سلام للعام الحالي.

ويشكل نبأ إمكانية حرمانه من المشاركة "هزة قوية" للبطولة المرموقة عالميا.

من جهته، أفاد والد نوفاك دجوكوفيتش بأن ابنه محتجز في غرفة وتحرسه الشرطة بعد وصوله إلى ملبورن للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وسط تقارير تفيد بأن خطأ في تأشيرة الدخول قد يهدد بمنع دخول اللاعب الصربي إلى أستراليا.

وقال سرديان دجوكوفيتش، لموقع "بي 92": "نوفاك موجود حاليا في غرفة لا يمكن لأحد دخولها.. يقف أمام الغرفة شرطيان".

وحصل دجوكوفيتش على تصريح طبي للعب في أول بطولة "غراند سلام" للتنس هذا الموسم، والتي فاز بها تسع مرات وهو حامل اللقب، يسمح له باللعب بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة به ضد كوفيد-19، وهو شيء لم يكشف عنه، لكنه يحتاج أيضا إلى الامتثال للوائح الحدود الصارمة لدخول البلاد.

جدير بالذكر أن بطولة أستراليا للتنس أولى البطولات الأربع الكبرى في ملبورن ستنطلق في 17 وتتواصل إلى الـ30 من الشهر نفسه.

المصدر: وكالات