دجوكوفيتش يعلن سفره إلى أستراليا بعد حصوله على إعفاء طبي

أعلن نوفاك دجوكوفيتش، أنه حصل على إعفاء طبي للسفر إلى أستراليا، وبالتالي المشاركة في بطولة أستراليا للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى المقررة في ملبورن من 17 إلى 30 يناير الحالي.

وكتب النجم الصربي المصنف أولا عالميا، على حسابه في "تويتر" مع صورة له في المطار وهو يحمل حقيبة المضارب: "لقد قضيت وقتا رائعا مع أحبائي خلال الإجازات، واليوم سأغادر إلى داون أندر (أستراليا) بفضل إعفاء. إلى الأمام عام 2022".

Happy New Year! Wishing you all health, love & joy in every moment & may you feel love & respect towards all beings on this wonderful planet.



I’ve spent fantastic quality time with loved ones over break & today I’m heading Down Under with an exemption permission. Let’s go 2022! pic.twitter.com/e688iSO2d4 — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2022

ورفض دجوكوفيتش مرارا الكشف عن وضع تطعيمه ضد فيروس كورونا، وهو شرط للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة.

وفي حال شارك دجوكوفيتش في أول بطولة رئيسية هذا العام، فسيسعى للانفراد بالرقم القياسي لأكثر لاعبي التنس تتويجا بالألقاب في البطولات الكبرى، إذ يتشارك الصربي حاليا هذا الرقم مع السويسري روجر فيدرر، والإسباني رافائيل نادال، برصيد 20 لقبا لكل منهم.

المصدر: وكالات