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التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام فيوتشر

الرياضة

التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام فيوتشر
facebook/Officialahlysc
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يخوض نادي الأهلي مباراة هامة مساء اليوم الأحد، المؤجلة من الجولة السابعة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد تتويجه بكأس السوبر الإفريقي على حساب الرجاء المغربي، الأربعاء الماضي.

ويغيب عن الأهلي في لقاء اليوم عمرو السولية، لاعب خط الوسط، بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل دقائق من نهائي كأس السوبر.

ومن المتوقع أن يبدأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بالتشكيلة التالية في مواجهة فيوتشر:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

 خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، بدر بانون، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانغ، محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، محمد شريف.

وفي ما يلي التشكيلة الموسعة لهذه المباراة:

التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام فيوتشر
facebook/Officialahlysc

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ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، حصدها من 6 مباريات، ويسعى لاستعادة الصدارة من الزمالك، الذي اقتنص الصدارة برصيد 18 نقطة، بعد فوزه على غزل المحلة برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما، أمس السبت، ضمن الجولة الثامنة للدوري.

في المقابل، يشغل فيوتشر المركز الثالث عشر على سلم الترتيب، برصيد 7 نقاط، بعد 6 مباريات أيضا.

المصدر: وكالات 

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