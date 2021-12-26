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الأهلي يقع في كمين فيوتشر (فيديو)

الرياضة

الأهلي يقع في كمين فيوتشر (فيديو)
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سقط نادي الأهلي في فخ التعادل أمام مضيفه فيوتشر (1-1) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الأحد، والمؤجلة من الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسجل المهاجم الأهلاوي محمد شريف هدف التقدم "للمارد الأحمر" مبكرا في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة البداية.

ورد المهاجم كريم نيدفيد بهدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 57 من عمر المباراة التي جرت على استاد السلام بالقاهرة.

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التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام فيوتشر
التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام فيوتشر

واكتفى نادي الأهلي بنقطة وحيدة بعد هذا التعادل رفع بها رصيده إلى 19 نقطة، حصدها من 7 مباريات، وارتقى إلى صدارة الدوري متجاوزا بفارق الأهداف غربمه التقليدي ووصيفه الزمالك، الذي تغلب على فريق غزل المحلة برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما، أمس السبت، ضمن الجولة الثامنة للدوري.

بينما تقدم نادي فيوتشر إلى المركز الثاني عشر على سلم الترتيب، برصيد 8 نقاط، بعد 7 مباريات أيضا.

المصدر: وكالات

المصدر: RT 

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