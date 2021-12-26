الأهلي يقع في كمين فيوتشر (فيديو)

سقط نادي الأهلي في فخ التعادل أمام مضيفه فيوتشر (1-1) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الأحد، والمؤجلة من الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسجل المهاجم الأهلاوي محمد شريف هدف التقدم "للمارد الأحمر" مبكرا في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة البداية.

عبد القادر يصنع وشريف يفتتح النتيجة مبكرًا للأهلي في مرمى فيوتشر ⚽️



تابعوا البث المباشر عبر https://t.co/DRCFtvZoD8 📺#متفوتش_لعبةpic.twitter.com/5NwhFZMFDr — Kora Plus (@KoraPlusEG) December 26, 2021

ورد المهاجم كريم نيدفيد بهدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 57 من عمر المباراة التي جرت على استاد السلام بالقاهرة.

كريم نيدفيد يُسجل هدف التعادل في شباك الأهلي بعد عرضية أرضية رائعة من أحمد عاطف ⚽️



تابعوا البث المباشر عبر https://t.co/DRCFtvZoD8 📺#متفوتش_لعبةpic.twitter.com/Gnh2CpXtJd — Kora Plus (@KoraPlusEG) December 26, 2021

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واكتفى نادي الأهلي بنقطة وحيدة بعد هذا التعادل رفع بها رصيده إلى 19 نقطة، حصدها من 7 مباريات، وارتقى إلى صدارة الدوري متجاوزا بفارق الأهداف غربمه التقليدي ووصيفه الزمالك، الذي تغلب على فريق غزل المحلة برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما، أمس السبت، ضمن الجولة الثامنة للدوري.

بينما تقدم نادي فيوتشر إلى المركز الثاني عشر على سلم الترتيب، برصيد 8 نقاط، بعد 7 مباريات أيضا.

المصدر: وكالات

المصدر: RT