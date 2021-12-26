الأهلي يوافق على إعارة كهربا في فترة الميركاتو الشتوي

وافق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي المصري لكرة القدم، على منح محمود كهربا الجناح الأيسر فرصة الخروج على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مصدر في نادي الأهلي أن موسيماني منح إدارة "المارد الحمر" الضوء الأخضر لإعارة كهربا في الشتاء لعدم حصوله على فرصة معه في الفترة المقبلة.

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ويحل الأهلي ضيفا على فريق فيوتشر، مساء اليوم الأحد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد تتويج "المارد الأحمر" بكأس السوبر الإفريقي على حساب الرجاء المغربي، يوم الأربعاء الماضي.

المصدر: وكالات