قائمة المتأهلين إلى دور الثمانية الكبار لكأس العرب

تأهلت سبعة منتخبات إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس العرب لكرة القدم 2021 المقامة حالية في دولة قطر، حيث تجرى لأول مرة تحت رعاية الاتحاد الدولي للعبة الأكثر شعبية في العالم.

والتحق ثلاثة منتخبات بركب المتأهلين، بعد انتهاء منافسات الجولة الثالثة والأخيرة في المجموعتين الأولى والثانية، مساء يوم الاثنين، وهي: تونس والإمارات، وسلطة عمان.

وجاء صعود المنتخب التونسي بعد فوزه على نظيره الإماراتي بهدف سجله المهاجم سيف الدين الجزيري، مبكرا عند الدقيقة العاشرة من انطلاق المباراة التي جمعتهما مساء يوم الاثنين، على استاد الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة، وتصدر تريب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.

بينما حجز الأبيض الإماراتي مقعدا له بين الثمانية الكبار في البطولة، رغم خسارته، مستفيدا من الهزيمة المفائجة لنظيره السوري أمام موريتانيا (2-1)، واحتل المرتبة الثانية في المجموعة الثانية بفارق الأهداف خلف تونس.

أما منتخب سلطنة عمان فقد تأهل على حساب نظيره الأحمر البحريني، إثر الفوز عليه (3-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الاثنين أيضا، على استاد أحمد بن علي المونديالي بمدينة الريان القطرية، ايحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عن المتصدر العنابي القطري، الذي كان قد ضمن تأهله منذ الجولة الماضية.

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المجموعة الأولى:

1- قطر

2- سلطنة عمان

المجموعة الثانية:

1- تونس

2- الإمارات

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المجموعة الثالثة:

- المغرب

- ؟

المجموعة الرابعة:

- مصر

- الجزائر.

وانحصرت بطاقة التأهل الأخيرة إلى الدور ربع النهائي لبطولة كاس العرب 2021، بين ثلاثة منتخبات ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وهي: السعودية والأردن وفلسطين.

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ويحتل الأردن المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، وسيخوض مباراة حاسمة ضد نظيره الفلسطيني صاحب المركز الرابع الأخير برصيد نقطة واحدة، مساء يوم الثلاثاء، على "استاد 974" في العاصمة القطرية الدوحة.

بينما يحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة، وسيخوض مباراة حاسمة وصعبة ضد نظيره المغربي متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، والذي ضمن تأهله مبكرا، في الوقت ذاته، على استاد الثمامة في الدوحة.

المصدر: RT