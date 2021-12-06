شاهد.. موريتانيا تحرم سوريا من دور الثمانية الكبار في كأس العرب!
أخفق المنتخب السوري في التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب، إثر هزيمته أمام نظيره الموريتاني (1-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات.
وسجل الموريتاني محمد سعيد هدف التقدم لبلاده بحلول الدقيقة 50 بتسديدة رأسية بعد ضربة ركينة.
هدف | منتخب موريتانيا تقدم 1-0 على سوريا عبر محمد سعيد في الدقيقة 50 #مونديال_العربpic.twitter.com/EC7yzXcpKn— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 6, 2021
ورد السوري محمود البحر بهدف التعادل سريعا، عند الدقيقة 52 مستفيدا من خطأ دفاعي.
هدف | منتخب سوريا تعادل 1-1 موريتانيا عبر محمود البحر في الدقيقة 52 #مونديال_العربpic.twitter.com/HPfpdl0jxJ— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 6, 2021
ومن ثم اقتنص منتخب "المرابطون" هدف الفوز عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية، بتسديدة لكرة من داخل منطقة الجزاء.
هدف | منتخب موريتانيا تقدم 2-1 على سوريا عبر الطنجي حمية في الدقيقة 94— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 6, 2021
#مونديال_العرب
#قنوات_الكاس
#FIFAArabCuppic.twitter.com/4mQcGYITQ1
واكتفى منتخب سوريا بالمركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، وودع البطولة رفقة نظيره الموريتاني صاحب المركز الرابع الأخير برصيد ثلاث نقاط أيضا.
المصدر: RT
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