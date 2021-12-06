شاهد.. موريتانيا تحرم سوريا من دور الثمانية الكبار في كأس العرب!

أخفق المنتخب السوري في التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب، إثر هزيمته أمام نظيره الموريتاني (1-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات.

وسجل الموريتاني محمد سعيد هدف التقدم لبلاده بحلول الدقيقة 50 بتسديدة رأسية بعد ضربة ركينة.

هدف | منتخب موريتانيا تقدم 1-0 على سوريا عبر محمد سعيد في الدقيقة 50 #مونديال_العربpic.twitter.com/EC7yzXcpKn — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 6, 2021

ورد السوري محمود البحر بهدف التعادل سريعا، عند الدقيقة 52 مستفيدا من خطأ دفاعي.

هدف | منتخب سوريا تعادل 1-1 موريتانيا عبر محمود البحر في الدقيقة 52 #مونديال_العربpic.twitter.com/HPfpdl0jxJ — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 6, 2021

ومن ثم اقتنص منتخب "المرابطون" هدف الفوز عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية، بتسديدة لكرة من داخل منطقة الجزاء.

هدف | منتخب موريتانيا تقدم 2-1 على سوريا عبر الطنجي حمية في الدقيقة 94

#مونديال_العرب

#قنوات_الكاس

#FIFAArabCuppic.twitter.com/4mQcGYITQ1 — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 6, 2021

واكتفى منتخب سوريا بالمركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، وودع البطولة رفقة نظيره الموريتاني صاحب المركز الرابع الأخير برصيد ثلاث نقاط أيضا.

المصدر: RT