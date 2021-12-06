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شاهد.. موريتانيا تحرم سوريا من دور الثمانية الكبار في كأس العرب!

الرياضة

شاهد.. موريتانيا تحرم سوريا من دور الثمانية الكبار في كأس العرب!
Reuters /Amr Abdallah Dalsh
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أخفق المنتخب السوري في التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب، إثر هزيمته أمام نظيره الموريتاني (1-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات.

وسجل الموريتاني محمد سعيد هدف التقدم لبلاده بحلول الدقيقة 50 بتسديدة رأسية بعد ضربة ركينة.

ورد السوري محمود البحر بهدف التعادل سريعا، عند الدقيقة 52 مستفيدا من خطأ دفاعي.

ومن ثم اقتنص منتخب "المرابطون" هدف الفوز عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية، بتسديدة لكرة من داخل منطقة الجزاء.

واكتفى منتخب سوريا بالمركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، وودع البطولة رفقة نظيره الموريتاني صاحب المركز الرابع الأخير برصيد ثلاث نقاط أيضا.

المصدر: RT 

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