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شاهد.. عبور منتخبين آخرين إلى دور الثمانية الكبار لكأس العرب!

الرياضة

شاهد.. عبور منتخبين آخرين إلى دور الثمانية الكبار لكأس العرب!
Reuters /Ibraheem Al Omari
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تغلب المنتخب التونسي على نظيره الإماراتي بهدف واحد في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين، وذلك ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لكرة القدم.

ويدين منتخب "نسور قرطاج" بالفضل في انتصاره لمهاجمه سيف الدين الجزيري، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له مبكرا عند الدقيقة العاشرة من انطلاق اللقاء على استاد الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة.

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ورفع منتخب تونس رصيده إلى 6 نقاط، وتصدر ترتيب المجموعة الثانية، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب، رفقة وصيفه الأبيض الإماراتي، الذي تراجع إلى المركز الثاني بفارق الأهدف.

بينما حقق منتخب موريتانا مفاجأة كبيرة بإطاحته بنظيره السوري، إثر فوزه عليه (2-1) في المباراة الثانية ضمن المجموعة، ليودعا البطولة معا، بعد أن احتلا المركزين الرابع والثالث على الترتيب برصيد 3 نقاط لكل منهما.  

المصدر: RT 

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