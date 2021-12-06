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مواجهة "آسيوية - إفريقية" ساخنة في كأس العرب (فيديو)

الرياضة

مواجهة
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ضرب المنتخب العماني موعدا في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس العرب لكرة القدم مع نظيره التونسي، وذلك بعد فوزه على نظيره البحريني (3-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين.

وسجل ثلاثية الأحمر العماني كل من اللاعبين، المنذر ربيع العلوي، وأرشد العلوي، وخالد خليفة الهاجري في الدقائق (41، 50، 59) على الترتيب، في استاد أحمد بن علي المونديالي بمدينة الريان القطرية.

واحتل منتخب سلطة عمان المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى، برصيد أربع نقاط  وبلغ دور الثمانية الكبار رفقة المتصدر العنابي القطري.

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بينما احتل الأحمر البحريني المركز الرابع والأخير على سلم ترتيب المجموعة، وخرج مبكرا من البطولة برفقة العرق، الذي خسر هو الآخر وبالنتيجة ذاتها بثلاثة أهداف من دون رد أمام نظيره القطري، واحتل المركز الثالث برصيد نقطتين.

وسيكون منتخب سلطنة عمان على موعد في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب 2021، مع نظيره التونسي بطل المجموعة الثانية، بينما سيلعب العنابي القطري ضد نظيره لأبيض الإماراتي وصيف بطل المجموعة الثانية.

المصدر: RT 

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