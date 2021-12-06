العراق يتعرض لهزيمة قاسية أمام قطر في كأس العرب.. فيديو
ودع منتخب العراق كأس العرب لكرة القدم، بعد تعرضه لهزيمة قاسية أمام نظيره القطري (0-3) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.
ووقع على ثلاثية العنابي القطري كل من اللاعبين، المعز علي عبدالله، وأكرم حسن عفيف، وحسن خالد الهيدوس في الدقائق (82، 84، 90) على الترتيب، في استاد البيت بمدينة الخور القطرية.
#مونديال_العرب— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 6, 2021
منتخبنا الوطني يتقدم 3 - 0 على العراق في الدقيقة 90 عن طريق حسن الهيدوس #قنوات_الكاس#FIFArabCuppic.twitter.com/llsWrl4HXE
واكتفى العراق بالمركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى، وودع البطولة من الباب الخلفي.
بينما تربع منتخب قطر على عرش صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وضرب موعدا بذلك في الدور ربع النهائي مع نظيره الإماراتي وصيف بطل المجموعة الثانية.
المصدر: RT
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