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شاهد.. موريتانيا تفاجئ سوريا بهدف جميل في كأس العرب!

الرياضة

شاهد.. موريتانيا تفاجئ سوريا بهدف جميل في كأس العرب!
Reuters /Amr Abdallah Dalsh
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فاجأ المنتخب الموريتاني نظيره السوري بهدف جميل في بداية الشوط الثاني للمباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة كأس العرب لكرة القدم.

وسجل الموريتاني محمد سعيد هدف التقدم لبلاده بحلول الدقيقة 50 بتسديدة رأسية رائعة بعد ضربة ركينة.

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المصدر: RT 

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